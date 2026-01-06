Със строга забрана за джиесеми в клас посрещна 2026 г. гимназията в Елена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Строго ограничаване на използването на мобилни телефони и таблети в клас е въведена от 5 януари в Средно училище "Иван Момчилов" в Елена.

Мярката е във връзка с нарастващите случаи на разсейване, агресивно поведение, нерегламентирано заснемане и публикуване на съдържание в социалните мрежи, се посочва в сайта на училището. Решението е на Педагогическия съвет и важи както за учебните часове, така и по време на междучасията в сградата на училището.

"Мобилните устройства следва да бъдат изключени и прибрани в ученическите раници. Препоръчваме учениците да не носят мобилни телефони в училище, освен при обективна необходимост", се казва в заповедта на директора Йордан Минчев.

Изключения се допускат само по изрично указание на учител за учебни цели или при здравословна необходимост, удостоверена със заявление от родител.

При нарушения ще се прилагат педагогически мерки, включително временно отстраняване от учебни занятия за деня и уведомяване на родител, предупреждават от ръководството.

Мярката има за цел да подобри концентрацията и учебния процес, да намали напрежението и конфликтите между учениците и да подпомогне опазването на психичното здраве на децата.