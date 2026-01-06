ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22039242 www.24chasa.bg

Със строга забрана за джиесеми в клас посрещна 2026 г. гимназията в Елена

Дима Максимова

[email protected]

812
СУ "Иван Момчилов" - Елена СНимка: Фейсбук страница на училището

Строго ограничаване на използването на мобилни телефони и таблети в клас е въведена от 5 януари в Средно училище "Иван Момчилов" в Елена.  

Мярката е във връзка с нарастващите случаи на разсейване, агресивно поведение, нерегламентирано заснемане и публикуване на съдържание в социалните мрежи, се посочва в сайта на училището.  Решението е на Педагогическия съвет и важи както за учебните часове, така и по време на междучасията в сградата на училището.

"Мобилните устройства следва да бъдат изключени и прибрани в ученическите раници. Препоръчваме учениците да не носят мобилни телефони в училище, освен при обективна необходимост", се казва в заповедта на директора Йордан Минчев.

Изключения се допускат само по изрично указание на учител за учебни цели или при здравословна необходимост, удостоверена със заявление от родител.

При нарушения ще се прилагат педагогически мерки, включително временно отстраняване от учебни занятия за деня и уведомяване на родител, предупреждават от ръководството.

Мярката има за цел да подобри концентрацията и учебния процес, да намали напрежението и конфликтите между учениците и да подпомогне опазването на психичното здраве на децата.

СУ "Иван Момчилов" - Елена СНимка: Фейсбук страница на училището

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)