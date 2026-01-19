Община Видин, в партньорство с община Кула, започна изпълнението на проект за модернизиране на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци. Основната цел е да се намали количеството депонирани биоразградими битови отпадъци и да се увеличи тяхното оползотворяване чрез рециклиране и производство на компост.

Общият размер на инвестицията е над 3,94 млн. лв., като 2,63 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС).

Необходимостта от инвестицията произтича от факта, че до момента компостирането е извършвано по технология на контролирано биологично узряване в аеробни условия върху открити купове с оросяване и механично размесване. В практиката обаче се срещат различни видове постъпващи отпадъци – растителни и битови – които имат различен изходен състав. Това налага производството на компост по отделни технологични линии, за да се поддържа правилният баланс на веществата и да се гарантира качествено протичане на процеса. Допълнителен проблем е, че в съществуващата инсталация не е предвидена система за принудителна аерация, което ограничава ефективността и качеството на компостирането.

Проектът предвижда технологично модернизиране на съществуващата компостираща инсталация, включително добавяне на инсталация за третиране на органични отпадъци в затворено съоръжение с капацитет 2 572 тона годишно под навес, обособяване и модернизиране на зоната за ферментация и активно узряване, както и закупуване на съдове и техника за разделно събиране на отпадъците. В резултат ще бъде осигурено събирането и третирането на цялото количество биоразградими битови отпадъци – 4 197 тона годишно от община Видин и 596 тона от община Кула.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са свързани с по-чиста околна среда, намаляване на вредните емисии от депониране и осигуряване на висококачествен компост за нуждите на местното население и бизнеса. Жителите на двете общини ще получат по-устойчива и модерна услуга за управление на отпадъците, която ще допринесе за по-здравословна жизнена среда и икономия на ресурси.

Проектът е част от процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.