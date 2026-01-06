Стефан Янев: Поддържаме връзка с Румен Радев, когато е необходимо

Бившият служебен премиер и председател на "Български възход" Стефан Янев още поддържа връзка с президента Румен Радев, разкри той пред bTV, но беше лаконичен и не разкри би ли го подкрепил, ако наистина формира своя партия.

"Да", твърдо отговори той чуват ли се с Радев, а после поясни: Поддържаме връзка, когато е необходимо. Какъв е проблемът кой с кого кога се чува? Ще ме попитате дали ще работим заедно политически при положение, че той има заявка за партия. Ако тази бъдеща политическа партия, със или без президента, иска да работи на базата на принципи и на прозрачен план за гражданите и дава перспектива държавата да се развива, ще работим.

"Български възход" ще участва и на предстоящите парламентарни избори напролет, водят преговори за евентуална коалиция. Разговорите още са в ход, затова и Янев не разкри с кого би работил, нито с какъв профил са евентуалните партньори.

Сега за българите няма значение кой е ляв и кой е десен, след като всички партии работят за себе си, посочи той.

Янев беше вицепремиер и министър на отбраната през 2017г. в служебното правителство на Огнян Герджиков, служебен премиер през 2021 г. и министър на отбраната в кабинета "Петков". После учреди партията си през 2022 г., която успя да влезе само в 48-ото народно събрание.