Докараха пияна до безсъзнание в пловдивска болница, изтрезня и си тръгна, без да плати

Ваня Драганова

[email protected]

УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

УМБАЛ "Свети Георги" я осъди, деловодните разноски са два пъти повече от парите за лечението

Пациентка, докарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив в безсъзнание след употреба на алкохол, напуснала здравното заведение, без да плати, след като дошла на себе си. Тя била транспортирана от екип на Бърза помощ на 18 април 2023 г. Не била здравно осигурена и след хоспитализирането си трябвало да издължи 434 лв., но това така и не се случило.

От болницата са завели дело, в чийто ход жената твърдяла, че към момента на приемането си в болница е работила на безсрочен трудов договор и е плащала здравни вноски. Районният съд в Пловдив обаче се произнася в полза на здравното заведение, защото е възможно да е имала пропуски в издължаването на осигуровките преди това и по тази причина да е била лишена от права. Така тя ще трябва внесе исканата сума и деловодните разноски, които са два пъти повече - 850 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати в Пловдив. 

