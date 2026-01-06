ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огромно дърво падна върху ограда на детска градина в София

Детска градина Снимка: Pixabay

Огромно дърво рухна върху оградата и част от тротоара на детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова" в столичния квартал "Борово", съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал късно следобед, когато стотици родители прибират децата си от градина, и по чудо няма жертви.

Дървото е паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа. Чист късмет е, че точно там не е паркирана кола.

Това не е първи инцидент с рухнало дърво в столична детска градина - миналата година огромен стар чинар падна върху детска площадка в 93-та ДГ "Чуден свят". Инцидентът се размина без пострадали деца и персонал, защото се случи през уикенда, когато градината не работи.

През уикенда дърво падна и уби на място 31-годишна жена, която със семейството си пътувала за Витоша. В събота сутринта пък друго дърво се срути върху автомобил, отново в столичния квартал "Борово".

Детска градина Снимка: Pixabay

