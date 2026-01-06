Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция, че е фалирал “Александровска” (Обзор)

Адвокат му е шефката на Народното събрание Рая Назарян

Бившият здравен министър Костадин Ангелов осъди и на втора инстанция наследника си на поста Стойчо Кацаров за клевета - за твърдението му, че е фалирал болница “Александровска”.

Искът на Ангелов, настоящ зам.-шеф на парламента и председател на здравната комисия, беше за 50 хил. лева, но решението на Софийския градски съд е за 5000 лв.

Той осъди Кацаров на първа инстанция през март 2025 г. за това, че е накърнил доброто му име с твърденията, че като изпълнителен директор на “Александровска” безхаберно е харчил пари, за 4 г. натрупал 70 млн. лв. дългове и е виновен за лошото ѝ финансово състояние. Тогава служебният министър в двата кабинета на Стефан Янев предупреди, че ще обжалва пред апелативния съд, защото решението е “дело шамар”. Любопитен детайл е, че адвокат на Ангелов е председателката на парламента Рая Назарян, а основен свидетел - депутатката от ГЕРБ Деница Сачева. Стойчо Кацаров Снимка: Йордан Симeонов

“Ищецът К. А. е поел управлението на УМБАЛ “Александровска” ЕАД през 2013 г. в състояние на декапитализация, с натрупани счетоводни загуби от почти 30 млн. лева. Верността на твърденията, изложени в изказването на Кацаров, не са подкрепени нито с писмени, нито с гласни доказателства. Така че изявленията на Кацаров, че Костадин Ангелов през времето, когато е бил изпълнителен директор, е натрупал огромни дългове, безхаберно е харчел пари и е докарал до фалит “Александровска” болница, съдът установи, че са неверни”, гласи решението. Пише още, че бил засегнат авторитетът на ищеца като политик и лекар, близките му се притеснили и загубил електорат.

Числото 70 млн. лв. дойде от проверка на здравното министерство на болницата от 2021 г. Тя установи “грубо нарушаване” на работата на Съвета на директорите и че финансовото състояние на болницата трайно се влошило през последните 10 г., т.е. още преди Ангелов да я оглави през 2013 г., с вече натрупан 30 млн. лв. дълг. МЗ установява, че по негово време приходите са се увеличили, но с тях и разходите, което според Ангелов се дължи на амортизация. В решението си съдът се позовава на следващия шеф на болницата Атанас Атанасов, назначен от Кацаров - че решенията се вземат от съвета на директорите, изпълнението им се организира от директора.

