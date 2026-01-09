Къща горя в Старо Търново, едва не изпепели и съседна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Шестима огнеборци са спасили от изпепеляване долепени едно до друга къщи на ул. „Ефрем Попхристов" в старата част на Велико Търново.

Сигнал бил подаден от обитателка на съседния имот около 12,30 часа на телефон 112. Жената усетила, че от съседната сграда излиза дим.

На местопроизшествието незабавно пристигнали два екипа от пожарникари с два специализирани автомобила, както и ръководството на РДПБЗН-Велико Търново. Полицаи отцепили района и спрели движението по улицата. Извикана била и линейка, защото имало опасения, че самотноживеещият в къщата мъж, е вътре и може да е пострадал.

Огънят край Административния съд е бързо овладян, преди да засегне други жилища.