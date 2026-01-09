ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22060047 www.24chasa.bg

Къща горя в Старо Търново, едва не изпепели и съседна

Дима Максимова

[email protected]

2152
В гасенето са участвали 2 екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". Снимка: Архив


Шестима огнеборци са спасили от изпепеляване долепени едно до друга къщи на ул. „Ефрем Попхристов" в старата част на Велико Търново.

Сигнал бил подаден от обитателка на съседния имот около 12,30 часа на телефон 112. Жената усетила, че от съседната сграда излиза дим.

На местопроизшествието незабавно пристигнали два екипа от пожарникари с два специализирани автомобила, както и ръководството на РДПБЗН-Велико Търново. Полицаи отцепили района и спрели движението по улицата. Извикана била и линейка, защото имало опасения, че самотноживеещият в къщата мъж, е вътре и може да е пострадал.  

Огънят край Административния съд е бързо овладян, преди да засегне други жилища.

В гасенето са участвали 2 екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново