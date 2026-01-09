Започва контролираното изпускане на язовир „Студена“ с цел да се запази балансът на водните количества в язовирната чашка, съобщиха пред БТА от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник.

Оттам допълниха, че към момента водният обем на язовир „Студена“ е 24 142 000 м³ при капацитет 25 200 000 м³, приток от 2381 л/с и разход от 585 л/с. Изпускането ще бъде 0,800 м³/с с оглед на метеорологичната прогноза и с цел балансиране на водните количества в язовирната чаша.

Специалистите на дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, влязла в сила на 31 януари 2020 г., поясниха от „ВиК“ ООД – Перник.