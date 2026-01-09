Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на Дунав, започва да потъва

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Корабът, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, каза за БТА директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе" Иван Иванов. Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.