ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22060645 www.24chasa.bg

Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на Дунав, започва да потъва

11388
Река Дунав СНИМКА: Архив

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Корабът, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, каза за БТА директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе" Иван Иванов. Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.

Река Дунав СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново