Асен Василев: Все още нямаме кандидат за президент

"Към този момент нямаме кандидатура за президентските избори. Съгласили сме се на процес, при който всеки, който иска да стане кандидат, когото ние да подкрепим, трябва да мине на предварителни избори и да бъде обща кандидатура".

Това обясни лидерът лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България" Асен Василев в интервю в подкаста „Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

"Опазването на изборите минава през промени в Изборния кодекс (ИК) и машини, което със сигурност трябва и се надяваме да се случи до края на месеца, каза Василев.



Той отбеляза, че във всяка секция трябва да има наблюдатели, и добави, че в момента доста хора се записват в платформата „Ти броиш". Василев припомни, че има внесени промени в ИК относно машинното гласуване, и допълни, че дали ще се постигне 100% машинно гласуване зависи от това дали партиите ще послушат българския народ и избирателите, или ще слушат инструкциите на Пеевски и на Борисов.

Предстоящите избори трябва да решат в коя посока да тръгне България, смята депутатът. По думите му това не може да бъде наложено от политици, а е решение на българските граждани. Ако искаме богата, справедлива, европейска България, това няма как да стане с ГЕРБ и "ДПС – Ново начало", заяви още Василев. Той отбеляза, че друга група партии не искат да работят с ГЕРБ и ДПС, но посоката, която избират, е към БРИКС.

Борим се за 121 депутати в следващия парламент, ако искаме реформите да се случат – в държавната администрация, в здравеопазването, каза също лидерът на „Продължаваме промяната". Той посочи още, че в новия политически сезон е крайно време всички да станат равни пред закона. Според него охраната на Борисов и Пеевски трябва да се махне.

„Бойко Борисов взе решението за сваляне на кабинета под натиск, а това се нарича капитулация", заяви още Василев. Нито Борисов, нито Делян Пеевски са важни в тази история, допълни той. По думите му гаранциите на Пеевски за пълен мандат на правителството не струват нищо без подкрепата на българските граждани.

Във връзка с въвеждането на еврото в България Василев коментира, че при тях са постъпили сигнали, че дистрибутирането на бизнес пакетите с малки купюри и стотинки не е станало достатъчно добре. Това, което достига до нас, е че много хора продължават да получават ресто в лева, а не в евро, обясни той. Според Василев с изплащането на първите пенсии и заплати в евро ще влязат достатъчно пари от единната европейска валута в обращение и няма да има повече такива проблеми.

На въпрос как ще коментира думите на бившия финансов министър Владислав Горанов, че България е влязла в еврозоната с неточни данни за нивото на инфлацията, Василев отговори, че дефицитът за 2025 г. е взет на база прогноза, заложена в бюджета, а реалната инфлация ще стане ясна в началото на април, когато Евростат завери финално всички данни на Министерството на финансите.

Асен Василев коментира още, че когато се вдига средната работна заплата, трябва да се вдига и максималният осигурителен доход, но той не трябва да се вдига изпреварващо спрямо ръста на заплатите. Тогава се взима повече от хората, смята депутатът.

Василев коментира проектобюджета за 2026 г. Той посочи, че за тази година са били заложени почти 20 милиарда лева дълг. Депутатът поясни, че за 2025 г. са изтеглени 17 и половина милиарда, а за сравнение през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. общо сме изтеглили 16 милиарда лева дълг.

От 2022 г. до 2024 г. за всеки лев изтеглен дълг сме произвели 4 лева брутен вътрешен продукт, отбеляза още той. Василев допълни, че за 2025 г. за всеки лев дълг България е произвела 0,90 лева брутен вътрешен продукт.

На въпрос очаква ли напрежение по регионите заради липсващия бюджет за 2026 г. и задействаните проекти по програми в определени региони, Василев каза, че в удължителния закон за бюджета има 700 милиона лева за разплащане по общински програми. Ако има нови, допълнителни и извънредни инициативи, по-скоро те биха се отложили във времето.