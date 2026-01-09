Надежда Бобчева: Ако беше необходимо, щяхме да обявим бедствено положение заради боклука

От ден 1 сме на терен, правим проверки ежедневно и на база на това правим оценка. Всички решения са базирани на видяното. Ако беше необходимо, щеше да бъде обявено бедствено положение.

Това каза столичният зам.-кмет по екология Надежда Бобчева в предаването "Още от деня" по БНТ за продължаващата криза с боклука в София, след като "Спаси София" призова за обявяването на бедствено положение.

Има организиран кризисен щаб, който провежда срещи всеки ден. На тях се обсъждат настоящите предизвикателства, какво ще се прави, както и каква е организацията за конкретния ден, каза още Бобчева.

"Не сме закъснели, поръчката за сметопочистването беше пусната съвсем навреме, над 3 месеца обаче тя бе задържана в агенцията за обществените поръчки, след което ние внесохме жалба за административно дело в съда. Тогава получихме документацията, за да обявим мега поръчката", обясни зам.-кметицата.

"Част от коментарите, които чета не отговарят на истината. Районната кметица на "Красно село" беше написала, че преди кризата там се е чистело 2 пъти дневно, но това не е вярно. Сега събирането се прави ежедневно там и няма затруднения с извозването на боклука. Според мен това идва от факта, че тези хора не правят разлика между двоен режим на сметосъбиране: през деня и нощта, и това да се събира боклука 2 пъти дневно", коментира Бобчева.

"Поръчката за сметосъбирането в столицата бе обявена за 400 млн. лв. без ДДС. Има един модел, който вече си отива. Не допуснахме да подпишем с хората с прякори и тях вече ги няма. "Зауба" и "Грийн партнърс" от вчера вече не чистят София", заяви тя. И обясни, че "Зауба" е отговаряла за зона 6: "Люлин" и "Красно село", а "Грийн партнърс"- за зона 3- "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", и за зона 4- "Сердика", "Надежда" и "Илинден".

"Предвид кризисната ситуация се свързахме с много от играчите в този бранш, поискахме помощ от тях с техника, с временни договори за наем. Те се съгласяваха, но след 1-2 дни решаваха, че се отказват, защото имат съображения и не искат да влизат в договорни отношения със Столична община. На нас ни се наложи да спрем да представяме публично информацията за това от какво се нуждаем и с какво разполагаме, защото това в началото ни създаде огромни проблеми", каза още зам.-кметицата по екология в ефира на БНТ.

Тя обясни, че всички договори, които бяха подписани в районите, всъщност са анекси на онези, подписани през 2020 г. и не са нови, както се твърди. Засега нямало проблеми около анексите, нито сигнали "за извиване на ръце".

В момента зона 1- "Средец", "Лозенец" и "Студентски град", се чисти от консорциума "Титан", който я е чистил и преди. Прави го за 209 лв. на тон без ДДС, което е приемлива цена на фона на предложената в поръчката оферта от 379 лв.

Зона 2 също е анексирана, заради жалба в съда. Там разликата е около 19%, обясни Бобчева. Чисти се от "Титан-Изток" за 209 лв., а предложената оферта е била за 325 лв. без ДДС.

В зона 3 общината чисти със собствен капацитет на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

"Там е най-проблемно, техниката не достихаше, но сега има поне по 3 големи камиона на терен, от вчера даже са 4. Имаме очаквания от другата седмица да са 11", обясни зам.-кметът.

В зона 6 вече е започнало ритмичното извозване. Тя вече включва и "Красна поляна", а от 1 януари е чистена от общинското предприятие "Софекострой". Бе му отпуснат кредит от 9 млн. лв. за нова техника.

Относно снегопочистването Бобчева заяви, че не е имало проблем с организацията му и всички възложени дейности са изпълнени. Самите те пък не се различават от това, което общината е правила и преди. Вчера били направени 2 обработки на всички трасета, по които преминава масово градският транспорт, като част от терените са били обработени много рано. Поетапно били възложени и дейностите по навлизане в кварталните улици, за да бъдат почистени и те.

"Снегът беше почистен така, както го правят всички фирми. Направихме го дори в районите, в които нямаме договори", каза тя.

Договорите за сметопочистването включват около 40 услуги- сметосъбиране на смесения битов отпадък, събирането на едрогабаритните боклуци, на зелените отпадъци, миене и метене на улиците, снегопочистване.