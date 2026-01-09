Борислав Цеков: Прибързаните конституционни промени дават лоши плодове

България отново навлиза в период на политическа нестабилност, която може да наруши нормалното функциониране на държавата. Това коментира пред NOVA NEWS Борислав Цеков, доктор по конституционно право. Според Цеков държавата ще продължи да се движи „ако не в хаотичен план, то поне на куц крак". По думите му страната отново влиза в цикъл на безогледна политическа конфронтация, която не води до реални решения. Това състояние пряко засяга стабилността на институциите и доверието в тях.

Цеков коментира и новата процедура за съставяне на служебно правителство, приета от Народното събрание. Той я определи като нескопосана и предупреди, че тя може да доведе до институционален тупик. „Никой не може да бъде принуден да стане министър-председател", подчерта конституционалистът. В случай че президентът не успее да излъчи служебен премиер, правителството в оставка ще продължи да изпълнява своите правомощия. Въпреки органичната връзка между служебния кабинет и предсрочните избори, вот може да бъде насрочен дори при продължаващо управление на кабинет в оставка.

Според Цеков настоящата ситуация е пряк резултат от конституционни промени, които не са стъпили върху широк политически консенсус. „Такива промени дават лоши плодове, които сега всички берем", заяви той, като подчерта нуждата от далеч по-отговорен подход към основния закон.

Възможна кандидатура на Андрей Гюров

По отношение на спекулациите около евентуална номинация на Андрей Гюров за служебен министър-председател, Цеков посочи, че преценката е изцяло в правомощията на президента.

Въпросът има два аспекта — юридически и политически. От юридическа гледна точка Гюров формално не е освободен от заеманата си длъжност, но неговият статут е оспорен и той е отстранен от изпълнението на функциите си. В политически план това не е пречка за назначение, но би довело до повишена конфликтност, тъй като Гюров е ясно разпознаваема партийна фигура от ПП-ДБ.

Главният прокурор и ролята на парламента

Цеков критикува политиците за това, че прехвърлят своята отговорност върху съдебната власт. По думите му съдът и прокуратурата са принудени да се занимават с въпроси, които по Конституция са в компетентността на Народното събрание.

Той обърна внимание и на факта, че въпреки активните призиви от страна на ПП-ДБ за съдебна реформа, не е иницииран поне дебат за избора на нов Висш съдебен съвет. Според него този проблем може да бъде решен единствено чрез политически преговори и формиране на стабилно парламентарно мнозинство.

Тръмп и международният правов ред

В международен план Цеков коментира и възможното влияние на Доналд Тръмп върху световния ред. Според него Тръмп има експресивен и краен начин на изразяване, но проблемите на международното право са много по-дълбоки и датират отдавна.

„Международното право започна да умира още с Ирак, Либия и Крим", заяви той. Цеков изрази увереност, че след успокояване на глобалната обстановка ще се стигне до изграждането на нова международноправна конструкция. Според него предстои цялостен демонтаж на неолибералния глобализъм и засилване на ролята на националните правителства.