Домашен арест за 72-годишния петричанин, обвинен в блудство с 10-годишно дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мярка за неотклонение "домашен арест" определи Районният съд в Петрич за 72-годишния мъж, обвинен в блудство с малолетно дете. Основният мотив на съда е, че мъжът е с влошено здравословно състояние. Прокуратурата ще протестира определението на съда.

С постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем в петък. В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

Пострадалата - 10-годишното момиче - е разпитана в специално обособено помещение – „Синя стая".

С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. бе задържан за срок до 72 часа. Внесено в съда бе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо лицето, но магистратите го пуснаха под "домашен арест".