Габриел Вълков: БСП не може да предлага още от същото

Атанас Зафиров трябва да си подаде оставката и да понесе отговорност, смята лидерът на младите социалисти

Депутатът иска стопляне на отношенията с президента Румен Радев и го вижда като като партньор на партията

БСП се нуждае от нова платформа, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори. Няма как да се явим на избори и да предложим още от същото.

Това заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ председателят на младежите в БСП Габриел Вълков. В навечерието на предстоящия утре пленум на партията депутатът настоя, че "се върви по процедурите" и подчерта, че очаква оставката на председателя Атанас Зафиров и свикване на бърз конгрес за избиране на нов лидер.

Според него диалогът в партията по тази линия се е засили последния месец след падането на правителството на Росен Желязков. "Призивите от цялата страна са за това, че партията трябва да свика Национален съвет, какъвто ще има утре, той да свика конгрес, на който да се приеме оставката на ръководството и да се избере ново, оттам да се отиде на нови избори. Идват избори няма как да бавим процеса", настоя Вълков. Според него оставката е поемане на отговорност, такава вече е поета, с оттеглянето на Изпълнителното бюро, от което е част и самият той.

Следващата стъпка е и г-н Зафиров като председател също да си я подаде и заедно да отидем на конгрес, където да се избере нов лидер, който да избере нов екип, който да обедини партията, настоя депутатът.

Вълков не споделя притесненията на председателя, че ще има "ритане по колачетата". За разлика от други години сега всичко минавало "през диалог и осъзнаването на партията, че оттук нататък БСП трябва да тръгне по нов път".

Едва след нов конгрес и избор на ново ръководство трябва да се подредят и листите за изборите, а в тях трябва да има и нови хора.

Вълков разделя участието на БСП в правителството на 2 и подчерта, че партията е влязла в управление бед "ДПС - Новото начало", след осем поредни парламентарни вота. "След включването на ДПС - НН обаче осъзнали осъзнахме, че не може да се продължава така. БСП бе разумна и отг партия. Пренебрегнахме партийния интерес в името на общия", заяви той.

Вълков се оплака, че партията претърпяла доста унижения от участието си във властта, а нейни законопроекти били пренебрегвани от самото начало. Грешка било и решението а парламентарната група да подкрепи не само Мая Манолова за омбудсман, а и кандидатката на ГЕРБ.

Недопускането до пленарна зала на референдума за еврото, поискан от президента Румен Радев, пък било лично решение на Наталия Киселова. "Тя не е член на БСП, а е гражданска квота, избрана за председател на НС като единствен възможен вариант". Като председател на парламента имала право да взима лични решения, като това за референдума. Вълков обаче отказа да коментира правилен ход ли е това.

На въпрос за отношенията с президента, младият социалист посочи, че лично е участвал активно и в двете кампании на Радев. И подчерта, че според него крсът на подобряване на отношенията с държавния глава в правилен. Лично аз виждам Радев като наш партновр, може да работим с него, добави той.