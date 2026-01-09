ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха пловдивчанин за хулиганство на мач на Локото, в това време той пазарувал в хипермаркет

Ваня Драганова

[email protected]

Стадион "Локомотив" в Пловдив

Съдът отмени паричната санкция от 1000 лв. 

Пловдивчанин беше глобен за футболно хулиганство по време на мача "Локомотив" Пд - "Септември" на 16 февруари м. г. На тази дата в края на срещата - около 14,30 часа, няколко фенове на отбора домакин, недоволни от решение на футболния делегат на срещата, нахлули на терена и един от тях го ударил. В полицията започнали да преглеждат записите от камерите и разпознали един от привържениците на Локото. 

Привикан да даде обяснения, той обяснил, че не е бил на мача, а вкъщи с приятел, после пазарувал в хипермаркет. Последвал преглед на камерите и на търговския обект и човекът бил забелязан там по същото време - в 14,33 часа. Тази информация обаче не била сведена до знанието на полицая, работил по футболното хулиганство, и той написал наказателно постановление с глоба от 1000 лв. 

Санкционираният обжалвал и Районният съд го е отменил с решение, което може да бъде оспорено пред административните магистрати. 

