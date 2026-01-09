Нейнски: Колкото повече българи са на висши позиции в света, толкова повече инструменти има България

Българският дипломат и бивш министър на отбраната и на външните работи на България Николай Младенов вероятно ще оглави Съвета за мир в Газа. Това стана ясно вчера от пресофиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се срещна с Младенов в кабинета си в Йерусалим.

„Това е хубава новина. Аз смятам, че ние трябва да се научим на първо място да ценим и да се радваме на успеха на другите и на второ място – колкото повече българи заемат висши позиции в света, толкова повече инструменти и възможности има самата държава", заяви дипломатът и бивш външен министър Надежда Нейнски пред bTV.

По-късно този месец се очаква американският президент Доналд Тръмп да обяви официално членовете на Съвета за мир. На въпрос дали той би могъл да попречи на назначаването на Младенов, Нейнски обясни:

„Не очаквам да има промяна. Тези неща се договарят, това не е хрумване и не е моментно настроение на Нетаняху. Това са много сериозни неща, които няма как да бъдат възможни без съгласието на големите играчи, а и самият Нетаняху не би си позволил да направи нещо зад гърба на САЩ по ред причини".

И уточни в какво точно би се изразявала работата на Младенов в Газа:

„Това означава да направиш прехода към нормалност. Всъщност това е този преход от война към мир и към стабилност – възстановяването и създаването на високо ниво на доверие между различните общности. Това ще бъде много труден ангажимент за Николай Младенов, като, разбира се, той няма да го прави сам, ще има голям екип и голяма международна подкрепа. Пак повтарям – тези неща не са one man show, това са неща, които е преценено, че неговите качества и опит като дипломат и политик са достатъчни".