72-годишен диригент на мандолинен оркестър обвинен за блудство с момиче на 10 г., преподавал му цигулка (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Eксперти ще проучват психическото му състояние - досега никой не се е оплаквал

Съдът го пусна под домашен арест заради влошеното му здраве

Уважаваният и дългогодишен учител по цигулка и диригент на китаро-мандолинния оркестър в Петрич Тодор Ковачев е задържан заради блудство с 10-годишно момиче. Новината за ареста на 72-годишния мъж шокира жителите на малкото градче. Той работи с деца, а оркестърът редовно участва в общински и училищни тържества.

В петък следобед прокуратурата в Благоевград поиска от районния съд в Петрич да го остави за постоянно в ареста. Делото се гледа при закрити врата заради интимните подробности с детето.

“Това е нагло и гнусно престъпление, което ще се отрази на психиката на момичето, и затова сме поискали постоянното му задържане под стража”, коментира районният прокурор на Благоевград Елица Калпачка.

Съдът обаче му наложи мярка домашен арест, защото е с влошено здраве, което не му позволява да стои зад решетките. Също така нямало опасност да се укрие - имал постоянен адрес и бил възрастен.

В хода на разследването били събрани доказателства, че блудствал с детето 3 месеца - от октомври до 23 декември.

Според разследващите престъплението било осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Разпитани са свидетели, извършени били оглед, претърсване и изземване. На лаптопа на Тодор Ковачев, открит в дома му, били намерени порнографски материали с деца, казаха от държавното обвинение. Тепърва ще се правят експертизи и ще се преценява дали да му бъде повдигнато и друго обвинение.

10-годишното момиче било разпитано в специално обособено помещение - т.нар. синя стая.

Разследващите нямали съмнения, че момиченцето може да е преувеличило или пък да си измисля разказаните блудствени действия, защото и други събрани доказателства потвърждавали думите му.

Сигналът срещу Тодор Ковачев бил подаден от майката на детето. Тя се усъмнила, че нещо не е наред, защото напоследък то отказвало да ходи на уроците по цигулка. Плачело и се затворило в себе си. След няколко разговора споделило за преживяното. То посещавало уроците индивидуално, а не в група с други деца.

В хода на разследването ще се назначи и психологическа и психиатрична експертиза на Тодор Ковачев, за да се разбере дали не страда от някакво заболяване, казаха от разследването.

Тодор Ковачев ръководи китарно-мандолинния оркестър от далечната 1986 г. и досега не е имало никакви оплаквания от него. Дори напротив - хвърлял огромни усилия за развитието на групата и популяризирането на музиката сред съгражданите си.