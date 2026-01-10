4 г. затвор за дрогирания Стоян – убил пенсионерка на пътя в Сливен и избягал, но после си признал

Карал с превишена скорост, а след инцидента оставил колата за ремонт - на стъклото още имало коса от жертвата

Само 4 г. ще лежи в затвора Стоян Радев от Сливен, който е убил пешеходка на пътя - с превишена скорост и след употреба на три вида наркотици. Това става ясно от окончателно решение на Върховния касационен съд по делото. Случаят е от 28 юли 2022 г. и не е известен. Остава в сянката на инцидента от три седмици преди това, когато дрогираният Георги Семерджиев уби две млади жени в центъра на София.

Също като Семерджиев Стоян Радев от Сливен е избягал от местопрестъплението и се опитал да прикрие следите си, но полицията бързо стига до него. После прави самопризнания. Те са част от мотивите на съдилищата в Сливен и Бургас, за да не го накажат по-тежко. Освен това не бил осъждан, а жертвата също имала вина - не пресичала на пешеходна пътека, а близо до нея. Това е пенсионерката Янка. Жената е на 69 г., когато е пометена от Стоян. В 7,30 ч сутринта тръгнала на разходка с нейна приятелка. Янка вървяла зад нея, по-трудно се движила. Приятелката ѝ предложила да минат между паркираните коли на еднопосочната ул. “Христо Ботев” и да пресекат.

По същото време по улицата шофирал Стоян. Отивал на работа с пежото си. По средата на платното приятелката на Янка видяла идващата кола и застинала на място. Не знаела какво да направи. Стоян рязко завил наляво, за да не я удари, но връхлетял върху Янка. Жената се ударила в панорамното стъкло.

Тялото е отхвърлено на 14 метра от мястото на удара

Янка умира на място. Експертиза по-късно ще покаже, че е шофирал с превишена скорост. След инцидента Радев не спрял, а дал газ по улицата. Тръгнал към сервиз, където негов приятел бил автомонтьор. Преди да стигне там, спрял, свалил регистрационните табели и ги прибрал в багажника. Намерил приятеля си в барче наблизо. Казал му да прибере колата. На автомонтьора му направило впечатление, че са счупени панорамното стъкло, десният фар и огледалото. Попитал какво се е случило, но Стоян не отговорил. Хванал такси, за да отиде на работа навреме. Маршрутът минавал покрай мястото на инцидента, където Радев е блъснал жената. Шофьорът видял полицейска кола и тяло, завито с найлон. Опитал да коментира това със Стоян, без да знае, че той е убиецът. Радев замълчал. В същото време полицията вече е разпитала свидетели, които са видели червеното пежо, избягало от местопрестъплението.

Описали шофьора като мъж на около 30 г. Разузнавач веднага започнал да търси колата по посоката на движение. Стигнал до барчето на автосервиза, където Стоян оставил колата си. Попитал клиентите вътре дали са го виждали. Приятелят на издирвания веднага разказал, че пежото е в сервиза, както и кой го е оставил. На счупеното стъкло на колата още имало кичури от косата на Янка. Камерите на търговския обект ясно снимали младежа как идва с колата и я оставя в сервиза. Арестуван е минути по-късно на строежа, където е работил. В районното му казали, че ще го тестват за алкохол и наркотици.

Признал, че е употребявал дрога

Пробата после показала наличие на амфетамин, метамфетамин и канабис. В началото твърдял, че не видял да е ударил човек, а помислил, че хвърлили камък по колата и затова избягал. Доказателствата обаче сочат, че след инцидента е спрял за секунди, а след това е продължил по пътя си, заобикаляйки тялото на жертвата.

По делото е изготвена експертиза, която показва, че ако Стоян е шофирал с допустимата скорост и не е употребил наркотици, е можел да спре навреме и да не последва фаталният удар.

Присъдата му е 6 г. затвор, но е намалена с една трета заради самопризнанията му.