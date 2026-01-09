Гуцанов иска от общините за пълна мобилизация за ремонта на домовете за възрастни

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обсъди с представители на местната власт напредъка при изпълнението на проекти на общини за ремонт на домове за стари хора и строителство на нови социални услуги за хора с увреждания. Те се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост. В срещата участваха заместник-министър Наталия Ефремова и експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министър Гуцанов подчерта, че България разполага с близо 400 млн. евро за модернизиране и подобряване на социалната инфраструктура за най-уязвимите хора, каквито не са отпускани през последните 35 години. „Слава богу, успяхме да спасим тези средства, което беше ключово важно. Насочихме ги към общините, защото кметовете се срещат всеки ден с хората и знаят най-добре от какво се нуждаят те", каза министър Гуцанов.

Той призова ръководствата на общините за пълна мобилизация и максимално добра организация, за да може избраните от тях изпълнители да завършат всички проекти до крайния срок – 30 юни. „Ще има ежеседмичен контрол от страна на МТСП. Крайният срок не подлежи на предоговаряне", категоричен беше министър Гуцанов.

Благодарение на усилията на екипа на МТСП темпото на изпълнение на проектите е ускорено значително. Към 31 декември 2025 г. са сключени договори със строителни компании за ремонтни дейности на 80 от 81 дома за стари хора. По процедурата за изграждане на нови услуги са сключени договори за строителство на общо 199 услуги – 157 от резидентен тип и 42 съпътстващи специализирани центрове.

Ремонтите на 76 от домовете за възрастни вече са започнали, а част от тях са завършени. С приключването на всички проекти ще се осигурят по-добри условия за живот за над 5600 възрастни хора.