Патриарх Даниил: Посещението при Вартоломей бе засвидетелстване на единството на църквата

В първия ден на годината във всички православни храмове в страната се извършва Света Литургия. Първият възглас на Светата литургия е "Благословено царството на Отца и Сина и Светия дух". Тоест църквата възвестява Божието царство на земята и това, че ние живеем в това царство. Това, което ми направи впечатление при службата в "Св. Александър Невски" на Васильовден, бе, че имаше доста причастници, което ще рече, че всички тези православни християни вечерта в 12 ч са посрещнали новата година с молитва и с пост, със света литургия и с Христос. От това по-голямо няма. Разбира се, на всяко богослужение, се молим за мир по целия свят. Въпреки че има толкова конфликти и войни, църквата възвестява мира Божий на земята. Това каза патриарх Даниил в интервю "Панорама".

Главата на Българската православна църква (БПЦ) коментира и посещението си при Вселенския патриарх Вартоломей в края на миналата година.

"Такива мирни посещения са извършвали след вдигане на схизмата патриарх Кирил, патриарх Максим и патриарх Неофит. Посещението е да се засвидетелства единството на църквата - поместните църкви не са изолирани, а са органична част от едната свята съботрна и апостолска църква", обясни патриархът пред Бойко Василев.

"При предварителното договаряне на посещението в Цариград, при срещата ни с патриарх Вартоломей, която беше в Солун в средата на септември, той поднови поканата за посещение и аз казах: Би могло да се извърши. Но предвид това, че БПЦ не е признала православната църква в Украйна, ние държим при гостуването и при съвместните богослужения да няма архиерей от тази църква. Тогава патриарх Вартоломей пое този ангажимент. Да, аз съм критикувал патриарх Вартоломей, но при тази наша лична среща се извиних", каза патриарх Даниил.

"Ние продължихме един нормален разговори. А след това, при посещението в Константинопол, този въпрос за православната църква в Украйна само се спомена като съществуващ, но с разбирането за нашето мнение", допълни патриархът.

По думите му това е силен момент. "Защото никой от нас не се поставя над църквата", поясни той.

За него е голямо благословение да отслужи службата в Желязната църква на храмовия й празник.

"Ние се стараем да имаме зависимост от Христа, така че от църквата не може да имаме свобода. Господ много ясно е казал: Познайте истината, истината ще ви направи свободни! Всеки един православен християнин се стреми към свобода от различни зависимости и това е първостепенна задача. Ние се стараем да прилагаме това и по отношение на геополитическите тенденции, властови центрове. В личните решения Светият синод, който е колективен орган, да се съобразява с оглед това, което е полезно за спасението на повереното ни паство", добави патриарх Даниил.