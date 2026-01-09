Пловдивчанин отказа тест за дрога от страх да не му вземат колата, прости се с книжката

Обжалва и глобата си от 2000 лв., но съдът не го пожали

Шофьор от Пловдив загуби книжката си за 2 години, след като категорично отказа да бъде тестван за употреба на наркотици. Причината за решението му се оказа страх - да не би случайно да му вземат колата.

Ситуацията се разиграла на 28 октомври 2024 г. Малко след 16 ч. полицейски екип от Шесто районно управление се движил по ул. "Ландос", когато отдалеч забелязали мъж с червен анцуг да се запътва по ул. "Джебел". Тъй като знаели, че там се продават наркотици, решили да го изчакат и не след дълго човекът се върнал и се качил в БМВ. Потеглил, а униформените тръгнали след него и на бул. "Цариградско шосе" го спрели.

По време на проверката за документи на служителите на реда им направило впечатление, че шофьорът е притеснен и се поти обилно. Между седалките пък имало 3 шишенца, за които по-късно мъжът признал, че са пълни с метадон, но не успял да докаже, че е на програма. Полицаите му разпоредили да слезе и го претърсили. Не намерили нищо незаконно и му казали, че ще го тестват за употреба на дрога. Той първоначално приел, но отказал да ходи в Районното и настоял проверката да се извърши на място. Затова и бил извикан втори екип с необходимото оборудване.

Притесненият водач поставил тампона в устата си, но след секунди го извадил и отказал да го тестват с оправдание, че се страхува да не му вземат БМВ-то. В един момент хвърлил на земята пликче с кафяво прахообразно вещество, което станало причина да му сложат белезници. В 18 ч. униформените отново предложили да му направят тест, но мъжът бил категоричен и след около 40 минути му издали талон за медицинско изследване.

Шофьорът се сдобил с акт за отказа му от тест и патрулът го закарал в УМБАЛ "Свети Георги". Мъжът обаче решително заявил, че няма да даде кръв и урина и в 19,09 ч. с полицаите си тръгнали от кабинета.

В края на 2025 г. водачът решил да обжалва наказателното постановление, с което книжката му била взета и го глобили с 2000 лв. Районният съд в Пловдив установил, че той отказал тест и не изпълнил предписанието за медицинско изследване, а безспорно е шофирал автомобила. Предмет на санкцията пък бил точно отказът, а не дали мъжът е бил дрогиран или не. Възраженията за неспазване на процедурата пък са неоснователни.

След като се запознали с всички факти и обстоятелства, магистратите потвърдили глобата. Решението им не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Административния съд в града.