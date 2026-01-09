Почина бившият шеф на "Тактическа авиация" и зам.-кмет на Пловдив ген. Димитър Цветков

"Още една звезда отлетя!", пишат негови колеги в социалните мрежи

Военният летец и бивш шеф на корпус "Тактическа авиация" ген. Димитър Цветков е починал, съобщи сестра му в социалните мрежи. Той е първокласен военен пилот, летял е на МиГ–21 в авиобаза "Граф Игнатиево", на която е бил и командир. Беше и военен аташе на България в Москва в началото на второто хилядолетие.

След излизането му от армията стана зам.-кмет по сигурността на Пловдив в първата година от мандата на Славчо Атанасов от квотата на ГЕРБ. След като коалицията на тази партия с ВМРО се разпадна, Димитър Цветков напусна общината и стана заместник на кметицата на район "Централен" Райна Петрова, също от ГЕРБ. Политическата кариера на ген. Цветков продължи с подкрепа на "България без цензура" на Николай Бареков за кратко през 2014 г.

Ген. Димитър Цветков е роден е на 5 декември 1949 г. в Пловдив. Завършил е висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Долна Митрополия, Военната академия в София, а след това и Академията на Генералния щаб на Русия. У нас е бил зам.-командир на 10-и смесен авиационен корпус, а след това и „Тактическа авиация". Бил е и зам.-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по подготовка на войските.

"Още една звезда отлетя!" и "Лек път в небесната ескадрила. Обаятелна личност, отличен пилот, командир и човек!", пишат негови колеги в социалните мрежи.

Поклон пред паметта му!