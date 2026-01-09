ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22062783 www.24chasa.bg

Почина бившият шеф на "Тактическа авиация" и зам.-кмет на Пловдив ген. Димитър Цветков

Ваня Драганова

[email protected]

3816
Ген. Димитър Цветков

"Още една звезда отлетя!", пишат негови колеги в социалните мрежи

Военният летец и бивш шеф на корпус "Тактическа авиация" ген. Димитър Цветков е починал, съобщи сестра му в социалните мрежи. Той е първокласен военен пилот, летял е на МиГ–21 в авиобаза "Граф Игнатиево", на която е бил и командир. Беше и военен аташе на България в Москва в началото на второто хилядолетие.

След излизането му от армията стана зам.-кмет по сигурността на Пловдив в първата година от мандата на Славчо Атанасов от квотата на ГЕРБ. След като коалицията на тази партия с ВМРО се разпадна, Димитър Цветков напусна общината и стана заместник на кметицата на район "Централен" Райна Петрова, също от ГЕРБ. Политическата кариера на ген. Цветков продължи с подкрепа на "България без цензура" на Николай Бареков за кратко през 2014 г. 

Ген. Димитър Цветков е роден е на 5 декември 1949 г. в  Пловдив. Завършил е висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Долна Митрополия, Военната академия в София, а след това и Академията на Генералния щаб на Русия. У нас е бил зам.-командир на 10-и смесен авиационен корпус, а след това и „Тактическа авиация". Бил е и зам.-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по подготовка на войските.

"Още една звезда отлетя!" и "Лек път в небесната ескадрила. Обаятелна личност, отличен пилот, командир и човек!", пишат негови колеги в социалните мрежи. 

Поклон пред паметта му!

Ген. Димитър Цветков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново