БСП свиква конгрес преди изборите, може да смени Зафиров

Павлета Давидова

Централата на БСП на “Позитано” 20 СНИМКА: Велислав Николов

Заседанието е насрочено за 7 и 8 февруари                                                                        

Спешен конгрес на 7-8 февруари насрочи днес пленумът на БСП. Решението бе взето след оживен дебат близо 3 часа след като Националният съвет на партията се събра на "Позитано" 20. 96 членове на племума бяха "за", само 33 бяха против и десетина се въздържаха. В момента пленумът определя срокове за насрочването на общински и районни конференции, които трябва да направят и номинации за председател на НС на БСП.

Председателят на партията Атанас Зафиров обясни, че свикването на конгрес в предизборна обстановка ще разпилее енергията в партията и ще разпали вътрешно противоборство. Той предупреди, че другите партии вече активно са в кампания, а БСП губи ценно време във вътрешни противоборства. 

Имало и дебат дали точката от дневния ред, която включи обсъждането на нов конгрес е по правилника. Обяснено бе обаче, че това не противоречи на партийния устав.

Изразени бяха опасения, че така партията се хвърля в хаос и няма да има време за подготвянето на документи. 

На новия конгрес се очаква да бъде приета платформа, с която партията да се яви на парламентарните избори.  А като последна точка в програмата е разписана и точка за смяна на председателя, това означава, че партията може да смени лидера си преди парламентарните избори.

