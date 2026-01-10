Атанас Зафиров: Няма да подам оставка, би било предателство

Според председателя на БСП няма гаранция, че на конгреса ще бъде сменен, зависи от решението на делегатите

Нямам намерение до конгреса да подавам оставка. Това би било предателство към всичко, което сме свършили. Смятам, че оставката на Изпълнителното бюро също беше грешка.

Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след края на днешния 4-часов племум на партията. На него бе решено свикването на конгрес на 7 и 8 февруари като в дневния ред е включена и точка за избор на нов председател. Ще бъде направен анализ на едногодишното участие на БСП в правителството на Росен Желязков и ще се приеме платформа за явяването на предсрочния парламентарен вот.

Настоящият шеф на партията Атанас Зафиров обясни, че това може да хвърли партията във вътрешни противоречия.

След края на пленума първи с изявление излезе лидерът на столичните социалисти Иван Таков, който е и заместник (в оставка) на Зафиров. Буквално секунди след него изявление, отново на входа на "Позитано" 20, даде и самият Зафиров.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. На конгреса трябва да представим точен и ясен анализ на участието ни в управлението, на нашата парламентарна дейност, разбира се много са важни също платформата и насоките за следващите избори. Ще има и избор на ново ръководство. Мисля, че по този начин дадохме ясен знак, че сме чули желанието на социалистите и на нашите симпатизанти", коментира Таков. Той не изключи да е кандидат за председател на БСП, но подчерта, че не изключва "никакви варианти, тепърва предстоят номинациите на партийните организации". Редом до него застанаха лидерът на младежите в БСП Габриел Вълков, спортният министър Иван Пешев, както и депутатът Атанас Атанасов. Иван Таков Снимка: Павлета Давидова

Зафиров обобщи, че Националният съвет е дал положителна оценка на участието в изпълнителната власт, което показва, че през последната година са били на прав път и " трябва да продължим със същите усилия за добруването на българския народ".

Включването на точката за избор на нов председател на БСП Зафиров не тълкува като задължителната му смяна - конгресът можело да реши да няма такава. За него включването на темата с избор на ново ръководство на партията ще е своеобразен вот на доверие. "Аз отивам на този конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил работата и днешната оценка (на участието в кабинета - б.р.) го потвърждава, каза вицепремиерът. Зафиров благодари на екипа, с който "през последната година успяхме да спасим партията от изчезване".

"Въпросът не беше дали, а кога ще има конгрес. Аз смятах, че времето му е непосредствено след изборите, когато да направим пълен анализ и да затворим целия цикъл и да определим накъде продължава партията съобразно резултатите", заяви Зафиров. Обясни, че не е подал оставка, защото щяло да е предателство към хората, гласували му доверие да оглави БСП преди година. "Аз мотиви за моята оставка не съм чул и нямам намерение да подавам оставка", подчерта той.

Обеща да подготви и проведе добър и спокоен конгрес, като на него ще се кажат неща, които са премълчавани. "Дошло е времето да бъдат казани някои истини, които дълго време бяха мълчани", добави председателят.

Той е доволен, че най-сетне, макар и с известно закъснение, БСП е започнала процедурите по издигане на кандидати за народни представители. Ако вотът е в края на март листите ще са готови в средата на февруари.