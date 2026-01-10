Започва изграждането на новия корпус в детската градина в село Първенец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община "Родопи" е сключила договор с фирмата изпълнител за строежа на нов корпус на детска градина "Пролет" в пловдивското село Първенец на стойност 943 417,43 евро без ДДС. Получените оферти от обявената обществена поръчка са били две на брой.

Пристройката е проектирана за общо три групи с капацитет 54 деца – две яслени групи по 16 деца и една група за по-големите. Сградата ще бъде напълно отделена от основния корпус, като входът ще бъде разположен от южната страна на детската градина.

На приземното ниво са предвидени занимални и спални за двете яслени групи, както и необходимите гардеробни и санитарни помещения. Там ще бъдат изградени още стълбище и асансьор, осигуряващи връзка с горния етаж.

Вторият етаж ще разполага с кабинет за групови дейности и изобразително изкуство, както и със спалня за по-големите деца. Проектът включва и тераси към етажа. Настилките във фоайето и на терасите ще бъдат от гранитогрес, докато във всички останали помещения е предвидено PVC покритие.

В рамките на проекта ще бъде изградена и система за видеонаблюдение, включваща 20 камери с функции за приближаване и запис на изображения.

Средствата за реализацията на новия корпус са осигурени от Министерството на образованието и науката, като са одобрени и проектите за строителство на детски градини и в Марково и Белащица и на ново училище в Марково, съобщи кметът на община "Родопи" Павел Михайлов.