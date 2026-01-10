Опасно време и в неделя, очакват ни сняг и виелици

Опасно време ни очаква и в неделя, сняг и навявания ще сковават почти цяла България. Обявен е оранжев и жълт код.

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасни метеорологични явления. Зимната обстановка в страната се усложнява, като основната опасност са обилните снеговалежи, придружени от силен вятър, което създава предпоставки за виелици и навявания.

Най-сериозна е ситуацията в североизточните райони. Областите Русе, Разград, Силистра, Шумен и Добрич са под оранжев код. Там се очакват значителни валежи от сняг. Силен вятър, който ще причини снегонавявания. Трудни ще са условия за пътуване.

Почти цяла България (с изключение на няколко западни и централни области) е оцветена в жълто. Това означава потенциално опасно време със снеговалежи и умерен до силен вятър. Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни в планинските проходи и по магистралите.

Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход. Минималните ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.

Атмосферното налягане ще се повиши значително и ще е около средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°.