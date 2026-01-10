Студът и еврото намалиха наполовина кооперативния пазар в Добрич

Половината щандове на кооперативния пазар в Добрич са грижливо закрити с мушами, търговците са малко, клиентите още по-малко. „Така е от началото на годината. Купувачите не са много, пазаруват по малко - картофи, лук, ябълки", казва Кирил Йорданов, който е земеделски производител от село Стефан Караджа и продава от 25 години на пазара. „Засега трудно се оправяме с еврото. Клиентите предлагат левове, много малко - евро. Тези, които дават евро, предлагат банкноти от 20 и 50 евро. Казват, че такива са им обменили в банките. Имам калкулатор и рестото, когато го връщам в евро, го изчислявам по определения курс при всяка покупка. Бави се малко работата, което определено е проблем в това студено време. Снабдил съм се от банката с малките пакети с монети евро за 20 лева. Свикнали сме на какво ли не , ще свикнем и на еврото", добавя производителят, докато обсъжда с приятел каква вечеря ще си приготвят и кой ще бъде отговорник за виното.

„Клиентите дават и левове, и евро. Имаме известно количество евро.Проблемът е, че няма купувачи.Повечето клиенти се оплакват, че не им стигат парите и пазаруват ограничено", казва търговка. Друг земеделски производител от близкото до Добрич село Победа показва чекмеджето си на щанда, в което старателно са наредени дребни банкноти от 5 и 10 евро, като и монети. Има и български левове. „Когато клиентът пазарува в евро, връщаме в евро. Съответно връщаме български пари, ако пазаруват и левове", казва Илиян Иванов. Жена, която си купи 2 краставици и два-три домата, каза, че пазарува засега с левове, няма евро, не е и търсила.