35 сигнала за паднали клони са подадени в София

Столична община е обработила 35 сигнала, основно за паднали клони на дървета и образували се завирявания след дъждовете и ветровете в столицата.

От Общината допълват, че е възстановено движението по локалното платно на Южната дъга на околовръстния път при бензиностанцията, където временно беше затруднено преминаването заради завиряване, съобщи БНТ.

Аварийните дейности са извършвани в районите „Витоша", „Слатина", „Триадица", „Сердика" и други части на града. Екипите на Столичната община продължават да следят обстановката и са в готовност да реагират при нови сигнали.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на столичната община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри.

В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта в работен режим е била включена част от техниката.