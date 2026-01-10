Вече около 1000 дигитална клуба в страната работят към Търговско-промишлената палата в Добрич

Дигитален клуб заработи от началото на годината в Търговско-промишлената палата в Добрич. Той е изграден в рамките проект към Министерството на труда и социалната политика, съобщават оттам. Проектът е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, като чрез него палатата става част от националната мрежа от дигитални клубове, които вече са близо хиляда в цялата страна", каза главният секретар на

палатата в добрич Герман Германов.

Основната цел на дигиталния клуб е да се повиши достъпът и качеството на обучението, да се насърчи участието в учене през целия живот и да се даде възможност на хора без достъп до дигитална техника да използват такава за обучение, квалификация и преквалификация. Клубът ще бъде свободно достъпен за всички желаещи, като приоритет ще имат хората в неравностойно положение.

За улесняване на дейността е назначен ментор, който ще подпомага посетителите при използването на техниката и по време на обучителния процес. Клубът е оборудван с шест нови мощни компютъра, осигурен е широколентов интернет, както и цялостно оборудване, което позволява пълноценно използване на работните места.

Задължително условие за участие в проекта е било осигуряването на нови бюра и ергономични столове, така че всяко работно място да отговаря на изискванията за

комфорт и ефективна работа на хората, които желаят да се преквалифицират или да повишат своята дигитална компетентност. Дигиталният клуб ще работи от 9 до 17 часа, като през цялото време менторът ще бъде на разположение за съдействие и компетентна помощ.