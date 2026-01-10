ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради снеговалежа е спряно движението на тирове през прохода Превала

На Пампорово е побеляло, но не е достатъчен снегът за ски. Снимка: I see you KAT Смолян.

На прохода Рожен има закъсал тежкотоварен автомобил

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала заради обилен снеговалеж и извършване на снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" на сайта си.

Сняг вали и по проходите Пампорово и Рожен, съобщават БТА. На терен работят 40 снегопочистващи машини, които обработват и опесъчават пътните платна.

На прохода Рожен е закъсал тежкотоварен автомобил. В момента се извършват действия по изтеглянето му с цел освобождаване на пътното платно.

По-рано днес е получен сигнал за паднали камъни на пътя Смолян – Девин, в района на село Широка лъка. Участъкът вече е почистен и движението е възстановено.

