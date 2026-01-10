166 снегорини са в готовност да разчистват София

В готовност са общо 166 снегопочистващи машини, които ще бъдат ангажирани за почистване на улици и булеварди в града, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. В планинските пътища на природен парк „Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столичната община днес са реагирали на 52 сигнала, свързани със завирявания и паднали клони на дървета. Работата им на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден.

Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата.

Столичната община апелира към водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.