Румен Христов: С проект на Радев трудно бихме намерили общ език

„С такъв проект трудно бихме намерили общ език". Това каза лидерът на СДС Румен Христов в предаването "Офанзива" по Nova News относно евентуалното участие на президента Румен Радев в политически проект.

По думите му политическата ситуация ясно показва, че възможностите за съставяне на стабилно управление в рамките на настоящия парламент са изчерпани.

Христов подчерта, че в последните години страната е изпълнила ключови стратегически цели – членството в НАТО, присъединяването към Шенген и влизането в еврозоната. Според него сега очакванията на българските граждани са насочени към реални резултати в икономиката и осезаемо повишаване на доходите. „Основната ни цел за следващия политически период е българските граждани да имат европейски доходи. Трябва да наваксаме изоставането спрямо останалите европейски държави", заяви Христов.

Лидерът на СДС определи предишната управленска коалиция като изключително трудна, най-вече заради участието на БСП. Той подчерта, че не би бил сред най-удовлетворените, ако отново се стигне до управление с левицата.

По думите му, ако след предсрочните избори в парламента влязат същите политически формации, вероятността за постигане на устойчиво споразумение е минимална, което може да доведе до нови избори.

Румен Христов подчерта, че за България е от ключово значение да продължи да гледа към Европа и да задълбочава европейската си интеграция. По отношение на изборния процес той заяви, че най-добрият вариант е да се запази възможността за гласуване както с машини, така и с хартиени бюлетини.