Част от къща се срути до строителен изкоп в София

Част от къща се срути в непосредствена близост до строителен изкоп в столичния квартал „Надежда". Инцидентът по чудо се е разминал без жертви.

Къщата вече е изцяло съборена. Според собствениците, които са наследници на имота, тя е много стара – над 100-годишна.

В съседство на постройката в момента се извършват укрепителни дейности за започването на строителство на жилищен блок.

Само преди дни в непосредствена близост до къщата са поставени пилоти с цел нейното укрепване преди започването на изкопни дейности, пише bTV.

Дали тези действия имат отношение към срутването на стената, тепърва ще се изяснява.

В имота има две постройки - пострадалата къща и друга по-малка в съседство. Така по думите на собствениците те няма да останат без покрив над главата.

Минути след 9 часа къщата на майката на Олга започва да издава притеснителен звук. Мазилката се напуква, а малко по-късно западната стена се свлича в съседния имот, подготвян за строеж.

Според инвеститора на строежа в съседния имот причината за срутването е, че къщата е стара.

„Няма фундамент. Сградата е строена преди повече от 100 години и на едни греди се е държала. Ние сложихме пилоти, но явно това не е било достатъчно", каза представител на инвеститора.

„Говорим със съседите. Да се погрижим за тях, за нуждите им. Те трябва да решат сега какво искат да правим - дали да изграждаме наново, дали да събаряме", каза още той.

От район „Надежда" изпратиха позиция, в която се казва, че са възложили първоначален оглед и административна проверка на строителните документи.

До този момент не са констатирани нередности при строителните дейности. Аварийното звено на Столична община е обезопасило къщата. Все още се изясняват причините за срутването.