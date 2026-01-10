Почина бившият областен управител на Смолян Стефан Стайков, който като инженер е направил 900 сондажа в Магреба

Почина Стефан Стайков, един от емблематичните областни управители на Смолян. Стайков стана областен управител през 2009 г., когато беше на 71-годишна възраст. Той е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Завършил е висше инженерно образование в София. Работил е в „Геоложки проучвания (Северни Родопи)" в Асеновград, както и в рудник „Герзовица", част от ДСО „Минстрой" в Мадан. През 1975 г. става технически директор, а по-късно и директор на стопанско обединение „Булгаргеомин" в Алжир.

Стайков е прекарал 34 години от живота си в Магреба – териториите на Алжир, Мароко и Тунис. Направил е над 900 сонди в пустинята. През 1993 г. създава частната фирма „Мегафор" в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически сондажи.

След 2009 г. се връща в България, а бизнесът в Африка развиват синовете му.

Стайков бе известен със своето тънко чувство за хумор и лидерските си умения, които използваше, за да облекчи напрегнатите моменти по време на своето управление. Той е бил областен ръководител на секция „Старейшини" на ГЕРБ в Смолян и общински съветник в местния парламент на Смолян.

Поклонението в негова памет ще се състои утре, 11 януари, от 10:00 часа в храм „Св. Висарион Смолянски".