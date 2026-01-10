ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22065749 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

6184
Бойко Борисов Снимка: Фейсбук

"Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!". Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук.

"Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят", пише Борисов в публикацията си.

"Това не е даденост. Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините", пише още той.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бойко Борисов Снимка: Фейсбук

Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една...

Posted by Бойко Борисов on Saturday 10 January 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново