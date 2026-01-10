Бойко Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

"Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!". Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук.

"Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят", пише Борисов в публикацията си.

"Това не е даденост. Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините", пише още той.