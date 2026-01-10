Община Пловдив плаща 2378 евро за потрошена от дърво кола

От удара се счупило предното стъкло, повредени били лайсната около него, предният капак и задният ляв калник

Община Пловдив загуби още едно дело за потрошена от паднали клони върху кола в снега от края на ноември 2023 г. Тогава рухнаха много дървета и разчистването им отне месеци. В конкретния случай става дума за товарен автомобил, паркиран в район "Тракия".

Инцидентът станал на улица пред жилищен блок, като превозното средство било оставено на позволено място. От удара се счупило предното стъкло, повредени били лайсната около него, предният капак и задният ляв калник. На място пристигнали пожарникари, които издали служебна бележка за случая. Направената по-късно оценка в сервиз показала, че щетите по автомобила възлизат на 4651,45 лева.

Падналото дърво било част от зелената система на Пловдив и съответно - собственост на общината, която по закон отговаря за поддържането на безопасната градска среда. Според собственика на товарния автомобил инцидентът станал заради неизпълнение на тези задължения. След случилото се до община Пловдив е изпратена покана за доброволно обезщетение, към която били приложени всички доказателства за инцидента и нанесените вреди. Градската управа обаче отказала да плати и заради това потърпевшият завел дело.

Според съда собственикът има право да получи обезщетение за нанесените вреди от администрацията и я осъжда да заплати на собственика 2378 евро и още 69,51 евро, които той е поискал като обезщетение за забавяне. Сумите са превалутирани, защото решението е произнесено след 1 януари 2026 г.