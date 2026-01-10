Заради стачки: възможни затруднения на всички гранични пунктове с Гърция

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.

Днес в. „Катимерини" съобщи, че протестиращите гръцки фермери ще изготвят окончателните си искания преди насрочената за вторник (13 януари) среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис. Земеделските производители казват, че очакванията им за срещата във вторник не са големи, но се надяват на някаква степен на удовлетворение преди да се върнат на блокадите, за да решат следващите си стъпки. Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища в края на ноември м.г. Основен повод за недоволството им беше забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ, пише БТА.