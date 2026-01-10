Свлачище затвори пътя Смолян – Девин край Широка лъка (Снимки)

Свлачище затвори напълно пътя Смолян – Девин на около километър от село Широка лъка. Падналите скали, земна маса и дървета са затворили и двете платна. Десетки коли са блокирани от двете страни на трасето, тъй като няма алтернативен път. "Създадена е организация за разчистване на пътните платна. Към мястото са се отправили техника и хора, за да се отвори пътят", каза зам.-областният управител на Смолян, Адриан Петров. Според Петров, свлачището е активно и представлява опасност за преминаващите автомобили. Изпратените екипи ще направят оглед и оценка на ситуацията, след което ще се предприемат действия за разчистване и обезопасяване на пътя. Пострадали за радост няма.

Това не е първият подобен случай в района. През ноември и декември 2025 г. имаше няколко свлачища в същия участък – на изхода на Широка лъка към Стойките.