Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър в четири области в страната на 11 януари

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 11 януари.

Оранжевият код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Благоевград, Видин, Монтана, Пловдив и Сливен. Предупреждение в жълто за силен вятър и за сняг и поледици важи за: Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Търговище и Шумен. Жълт код за валежи от дъжд е в сила за областите Бургас и Хасково, за валежи от сняг за София област и за Смолян, а за Кърджали – от сняг и дъжд.

Без издадени предупреждения за опасно време са областите Кюстендил, Перник, София град, Стара Загора, Ямбол.