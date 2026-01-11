54 снегорина чистят пътищата в област Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В област Плевен 54 машини работят за снегопочистване на пътната мрежа след падналия сняг, съобщиха от Областна администрация – Плевен на официалната си страница във Фейсбук, информчира БТА

Към тях се включват допълнително 13 тежки гребла за разширяване, почистване на отбивки и снегопочистване. Пред БТА областният управител Мартин Мачев каза, че лично е обходил част от пътните отсечки и е установил, че са почистени до асфалт.

Към момента снежната покривка на територията на област Плевен е между пет и седем см. Минималната температура, отчетена през изминалата нощ, е -1°C. Във всички населени места електрозахранването е осигурено. Обстановката е спокойна и под контрол, допълниха от областната администрация.

Пътната мрежа се почиства и опесъчава своевременно. Почистващата техника работи непрекъснато, като се осъществява постоянен мониторинг на ситуацията. На всеки два часа се подава актуална информация до Ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно метеорологичните условия, броя и вида на работещите машини, както и при евентуално възникнали проблеми.

Пътната настилка в областта е мокра. Засега проблеми не са констатирани.

От областна администрация призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, съобразена със зимните пътни условия и добавят, че ситуацията се следи непрекъснато.