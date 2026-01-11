Адвокатурата скочи заради коментар на съдия по делото за бития полицейски шеф в Русе

Коментар във Фейсбук на съдия Петър Стоицев по случая със задържаните през септември четирима младежи по делото за побоя над началника на МВР в Русе Николай Кожухаров предизвика реакция от страна на столичната адвокатура.

Софийската адвокатска колегия настоява да бъде извършена проверка дали магистратът е нарушил етичните норми, които го обвързват. В своя позиция адвокатите посочват, че ще сезират компетентните органи, като най-вероятно става дума за Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Повод за реакцията е сигнал на адвокат Методи Лалов, който е защитник на непълнолетния обвиняем по делото, вече внесено за разглеждане в съда, съобщава "Сега".

На 7 септември м.г., след като четиримата младежи, един от които непълнолетен, бяха оставени за постоянно в ареста, Стоицев пише във Фейсбук: "Въпросът излишно се политизира. Който трябва, е чел доказателствата и е взел съответното решение. Аз се радвам на резултата - и четиримата вътре - сипах си едно малко по този повод, да се почерпя и си казах, че ако сега отида в Русе, спокойно ще мога да се разхождам по улиците по всяко време на денонощието. Аз не се притеснявам от пияни полицаи. Досега пиян полицай не ми е налитал и затова не се връзвам на нелепите оправдания на четиримата хубавци. Това, от което се страхувам е, докато се возя в трамвая, през прозореца да не влети автомобил, управляван от някой безумен младеж, като тези четиримата".

По този повод адвокатите напомнят, че етиката, личностното чувство за мяра и достойнство стоят в основата на публичния образ на магистрата. Както при изпълнение на служебните си задължения, така и извън службата, съдиите не трябва да допускат действия и постъпки, които са в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие, трябва да дават пример за висок морал и почтеност, като се въздържат от всякакви действия, които биха могли да ги компрометират.

"Изявленията на магистрати не следва да създават усещане за толериране на дълбоко неприемливи обществени отношения, целенасочено и публично създаване на предварителна негативна нагласа и квалификации за лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда, в абсолютен разрез с презумпцията за невиновност", сочат адвокатите.