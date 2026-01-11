Неучебен понеделник, 12 януари, в Русе заради студа, общинските паркинги безплатни

Утре, 12 януари, ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на община Русе. Решението е взето след внимателно обсъждане на метеорологичната прогноза на НИМХ и оценка на възможните рискове, свързани с очакваните ниски температури – между минус 9 и минус 14 градуса. За област Русе е обявен предупредителен жълт код за студено време.

Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците. Продължителното излагане на минусови температури, особено при придвижване до и от учебните заведения, крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а макар снежната покривка постепенно да намалява, тя ще се задържи заради ниските температури. Натрупаният сняг по клони и електропроводи може да доведе до счупвания и скъсвания, както и до образуване на опасни ледени висулки. Днес следобед и утре вечерта ще духа умерен до временно силен вятър от запад и северозапад.

Фирмата за зимно почистване продължава с дейностите по осигуряване на нормална проходимост на уличните платна, като насочва усилия към второстепенната пътна мрежа в града. В подкрепа на снегопочистващите дейности и за по-ефективно освобождаване на уличните платна, утре всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Мярката цели да улесни работата на техниката и да подобри организацията на движението в града.

Всички ангажирани служби работят в пълна готовност. Десет снегорина на „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД обработват улиците в кварталите, като паралелно се извършва и ръчно почистване на тротоарите. Екипите на ОП „Паркстрой" обработват паркингите, алеите в парковете и Централната градска част с един трактор, два багера и два снегорина. Приоритетно се почистват подходите към лечебните заведения, Спешна помощ, автобусните спирки, индустриалните артерии, както и детските и учебните заведения. Фирма „Пътинженеринг" непрекъснато поддържа входно-изходните точки на Русе, а „Берус" работи по общинските пътища.

По данни на метеоролозите и във вторник времето ще остане студено, като сутрешните температури ще бъдат още по-ниски, а дневните ще се повишат незначително. Облачността отново ще се увеличи на места в Северна България и са възможни слаби превалявания от сняг. В средата на седмицата се очаква постепенно и бавно затопляне.