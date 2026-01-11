ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът ни в Скопие: Извършителят на нападениет...

Навявания в Добричко, следят критичните участъци

Дияна Райнова

Зима в Добричко Снимка: Авторът

Пътищата на територията на област Добрич са нормално проходими при зимни условия. Републиканските пътища са опесъчени и почистени. Няма закъсали автомобили.

„През нощта на терен бяха 24 машини на снегопочистващата фирма, които работиха по всички направления. По обяд се прибраха. Как ще действат по-нататък, зависи от времето. Ако започне да вали сняг, излизат отново. Като почне да замръзва, се предприема обработка с пясък и соли", каза дежурният.

Сутринта е имало на усойни места образувани навявания, но по обяд обстановката се е нормализирала. Температурата на въздуха по обяд е минус 5 градуса, снежната покривка е 6-7 сантиметра. Постоянно се следят критичните участъци – пътищата за Силистра, за Кардам, за Крушари, за Варна.

Зима в Добричко Снимка: Авторът

