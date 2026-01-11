Асен Василев прогнозира избори на 29 март

Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването. Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Василев повтори, че тяхната заявка е 100% да се гласува с машини на предстоящия вот. "Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове. Също така смятаме, че парламентът трябва да довърши работата по свалянето на привилегиите, защото това е скъпо за българските данъкоплатци", каза той.

Василев припомни, че машинното гласуване е въведено през април 2021 г., когато ПП я нямаше сформирана като политическа сила.

"Това беше въведено от ИТН и БСП, които са партии и в текущия парламент. Би следвало да го подкрепят, ако не са си сменили мнението. Ние сме единствената партия, заедно с "Възраждане", които нямат представители в ЦИК", каза той.

Лидерът на ПП силно се надява, че никой няма да си помисли да прави правителство с третия мандат.

"Както се казва партии, които знаят, че няма да влязат в парламента, могат да тръгнат в тази посока", добави той.

Асен Василев заяви, че предложението за надценките е изкуствена мярка, която ще доведе до по-лоши резултати и няма да стабилизира цените.

„Изведнъж цените пак ще тръгват нагоре, правилният начин да се овладеят е държавата да погледне административните цени, които бяха вдигнати драматично през 2025 г. 20% бе повишена цената на водата, цените за паспорти, тол такси. Всичко това трябва да спре. Това е истинският контрол, който трябва да се случи", смята той, съобщи БГНЕС.