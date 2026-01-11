ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът ни в Скопие: Извършителят на нападениет...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22068048 www.24chasa.bg

Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община

3072
кадър: БНТ

Протест пред Столичната община. Жители на районите, в които останаха без сметопочистване, се заканиха да изхвърлят боклука пред кметството.

Протестиращите решиха, че полицията няма да ги допусне пред кметството и затова изхвърлиха боклука не пред общината, а на метри от самата община. Те казаха, че в районите, от които идват, а именно "Подуене", "Люлин", "Красно село", няма редовно сметопочистване, затова символично донесоха част от боклука си тук.

Някои от хората носеха торбички с боклук в ръце, друга част от торбите бяха донесени с автомобил, съобщава БНТ.

Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат: "Опитваме се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, с който разполага общината, така, че моля за търпение и призовавам гражданите все пак, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят."

кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново