Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община

Протест пред Столичната община. Жители на районите, в които останаха без сметопочистване, се заканиха да изхвърлят боклука пред кметството.

Протестиращите решиха, че полицията няма да ги допусне пред кметството и затова изхвърлиха боклука не пред общината, а на метри от самата община. Те казаха, че в районите, от които идват, а именно "Подуене", "Люлин", "Красно село", няма редовно сметопочистване, затова символично донесоха част от боклука си тук.

Някои от хората носеха торбички с боклук в ръце, друга част от торбите бяха донесени с автомобил, съобщава БНТ.

Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат: "Опитваме се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, с който разполага общината, така, че моля за търпение и призовавам гражданите все пак, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят."