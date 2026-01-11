За деня 21 шофьори са дали положителен тест за алкохол, а 6 - за наркотични вещества

11 667 моторни превозни средства са проверени до момента в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 13 413 водачи и пътници. Съставени са 3223 фиша и 341 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба в размер от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а други двама са отказали тестване.