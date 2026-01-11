Жители на Ямбол протестират срещу забавен ремонт на надлез

Жители на Ямбол изразиха недоволството си от забавяне на ремонта на надлеза по бул. „Европа” при западния вход на града, съобщи БТА. Те се събраха на кръстовището при шосето за Сливен, след като протестът бе организиран в социалните мрежи. Близо 380-метровият участък от железопътния надлез трябваше да бъде завършен в рамките на една година, но беше отложен с три месеца. Възложител на обекта е Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Ремонтът по съоръжението започна на 2 януари 2025 г. и трябваше по предварителен план да приключи на 6 януари т. г. Преди дни директорът на Областно пътно управление в Ямбол Галин Костов каза пред БТА, че с писмо от АПИ са информирани за удължаване срока на дейностите до 21 март. Като мотиви от пътната агенция бяха посочили наложили се временни спирания на дейностите заради неблагоприятни метеорологични условия през определени периоди от време и по разпореждане на строителния надзор.

И до март месец няма да стане. Колкото и пъти да го отлагат, не вярваме, че това скоро ще свърши. Просто на обекта не се работи, както виждате, че е и в момента – няма никой, казаха пред БТА протестиращи.

„Всички, които работим в индустриалната зона, знаем много добре, виждаме, че не се работи. Това е истината", каза Николай Колев. „Това е огромен проблем, няма жител на града, който да не е засегнат. В този район са най-големите предприятия с хиляди работещи в тях. Отделно от затворения участък пострадаха немалко бизнеси”, посочи още той.

Заради затворения участък целият трафик към западната индустриална зона на Ямбол, в посока Сливен и към една от връзките с автомагистрала „Тракия” е пренасочен по северния околовръстен път. „Елате да видите в пет часа следобед – цялата дъга е в опашка от задръстването", коментира Никола Иванов.

„Този протест трябваше да се случи още през лятото, когато цял месец нямаше никой на обекта. Още тогава трябваше да потърсим отговорност”, каза друг участник в протеста Николай Динев. По думите му не климатичните условия, а смяната на фирми, ангажирани по обекта, е реалната причина за забавянето на дейностите.

„Днешният ни протест е против безхаберието, лъжата и липсата на свършена работа. Смятам, че за решаването на този проблем трябва да се включат всички органи на местната и централната власт, без значение дали ги засяга пряко или не. Няма да се случат нещата, ако само чакаме на фирмата изпълнител и на АПИ. Очевидно не става така”, допълни Николай Колев.

Ако днес сме малко, то ние също можем да го отдадем на „неблагоприятни метеорологични условия”, както се оправдават от АПИ, коментираха хората, излезли на изхода на града. По думите им нови протести би трябвало да има и очакват в тях да се включат повече граждани.

Организиралите се през социалните мрежи не бяха обявили протеста си пред местната община. На място нямаше присъствие на органите на реда. „Нямаме намерение да блокираме кръстовището, за да не възпрепятстват допълнително преминаващите”, казаха още участвалите в акцията.