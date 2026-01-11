Социалисти в Добричко: "Конгресът на БСП през февруари е навременен и нужен за откровен диалог"

Социалисти в Добричко „загряха" социалните мрежи след решенията на Националния съвет на БСП на 10 януари. Те и преди това не са спирали да бъдат активни, изразявайки несъгласието от решението на партията да участва в коалиционно управление. Разчитат, че предстоящият през февруари конгрес действително ще стане място за откровен разговор за състоянието и политиките на БСП, за програмата, с която ще излезе за предстоящите парламентарни избори, за необходимостта от ново ръководство на партията.

Не скриват и притесненията си, че БСП може да изпадне от новия Парламент, тъй като ще е притисната от една страна от партия на президента Румен Радев, ако реши да участва, защото той се ползва с одобрението на социалистите, а от друга – от партията на Корнелия Нинова „Непокорна България", към която немалко членове на партията също гледат.

"Още през декември миналата година общинската организация на БСП в Балчик излезе с позиция за оставка на цялото ръководство на БСП – на председателя и на изпълнителното бюро. Мотивите са основно, че участието на партията във властта е неправилно действие", зави председателят на общинската организация на БСП в Балчик Николай Колев.

"Предстои ни нов пленум на общинската организация", добави Колев. „Има напрежение сред социалистите, затова и излязохме с позиция. Голяма част нямат доверие в сегашното ръководство на партията. Тяхното мнение е, че то по-скоро обслужва интереси на други партии и че работи в интерес на отделни личности. Надявам се много, конгресът да даде импулс за партийна работа. В област Добрич, казвам го убедено, никой не усети участието на БСП в управлението", твърди още Колев.

"Решенията на Националния съвет са правилни. Трябва да се отиде на конгрес, който да стане мястото за откровен анализ и честен диалог. Той ще вземе решение за смяна на председателя", каза Здравко Здравков, член на Националния съвет на БСП от област Добрич.

"През декември на заседание на Изпълнителното бюро на БСП в Добрич обсъдихме позиция, която трябваше да приета на заседание на Общинския съвет, но тя не събра кворум", каза председателят на Общинския съвет на БСП в Добрич Стоян Люцканов.

"Ще свикаме в най-скоро време нов пленум, вероятно разширен - с участието на председателите на основните партийни организации. Мнението на социалистите в Добрич не е еднозначно. Тези, които са имали пряк интерес от участието на БСП във властта, са по-скоро резервирани за смяна на председателя и ръководството. Редовите социалисти обаче са категорични, че участието на БСП в управлението не е било правилно и е подействало демотивиращо", добави той.

Според Люцканов, пак ще се появи проблем пред БСП, който стои преди избори – кой ще реди листите.

"Решението за свикване на конгрес на БСП на 7 и 8 февруари е навременно, тъй като настроенията сред редовите социалисти са силно критични, някои дори са гневни. Ще изработим и позиция. Определено има недоволство срещу политиката на партията през последните месеци и решението да се участва в съвместно управление. Не е само недоволство срещу действията на председателя на БСП. Нашите министри може да са направили и добри неща, но социалистите смятат, че мястото на БСП не е било във властта. Конгресът очаквам да даде импулс и надежда на членовете на БСП и да ги мотивира за активно участие в предстоящата изборна кампания", каза Живко Желев, председател на Общинския съвет на БСП в община Добричка.

„Предстои да свикаме заседание на Общинския съвет на БСП, за да разгледаме подробно решенията на Националния съвет от 10 януари, както и да изработим график за събранията на основните партийни организации, където ще се правят номинации за председател на БСП и за кандидати за народни представители от област Добрич, както и да насрочим дата за общинска конференция", добави той.