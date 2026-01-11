Община Тервел е най-големият инвеститор в инфраструктура в област Добрич през 2025 г.

Най-мащабният инвеститор в област Добрич по отношение на инфраструктурата за 2025 г. е община Тервел , за чиито проекти са издадени общо 15 разрешения за строеж - 10 за извършване на основни ремонти на пътища и улици и 5 за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и на сградата на общинска администрация.

Вписани са 13 технически паспорта на завършени строежи в регулация. Извършени са 12 изменения на подробни устройствени планове. Преобладаващата част от инвестиционните намерения са завършени и въведени в експлоатация също през миналата година.

Издадени са 748 скици на имоти в град Тервел и околностите му, 143 скици за поземлени имоти в урбанизирана територия, 178 скици за неурбанизирана територия, 37 скици за сграда, 6 схеми за самостоятелен обект в сграда, 99 удостоверения за характеристики на поземлен имот.

Сключени са 189 договора за наем на маломерни имоти, 127 договора за наем на земеделска земя, 143 договора за наем на пасища, 29 договора за наем на полски пътища.

През изминалата 2025 година главният архитект на община Тервел е издал общо 47 разрешения за строеж. 14 от тях са за изграждане на сгради, пристройки, преустройства и складови помещения, свързани с бизнеса в земеделието и съпътстващите го услуги, 4 са за фотоволтаични съоръжения (всички за собствени нужди на фирми). 10 от издадените разрешения за строеж са за нови жилища и преустройства на сгради на физически лица, 3 разрешения са издадени на ЕРП – Север за полагане на външно кабелно ел - захранване с обща дължина 655,06 линейни метра.





