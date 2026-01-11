Социалните услуги в Русе функционират нормално въпреки зимната обстановка

В условията на усложнена зимна обстановка и трайно ниски температури местната администрация предприе всички необходими мерки за гарантиране на безопасността и осигуряване на непрекъснат достъп до социалните услуги в града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Близо 2000 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и служители на Общината, са на терен и оказват подкрепа на самотни, затруднени и уязвими граждани. Екипите работят денонощно, за да гарантират, че никой от нуждаещите се няма да остане без необходимата грижа и внимание.

Общината е осигурила проходимост и достъп до социалните услуги. Служители на различни институции също се включват активно в дейностите по почистване и обезопасяване на прилежащите терени. Териториите пред Кризисния център и Приюта за бездомни са изчистени, като е осигурен достъп по основните пътни артерии. Социалните услуги функционират нормално, без затруднения.

Районът около Дома за възрастни с деменция „Приста" е напълно проходим. Осигурен е достъп за автомобили на Спешна медицинска помощ, лични превозни средства и таксита. Снегопочистващата техника продължава работа, а отсечката до главния път е почистена. Институцията разполага с достатъчни количества гориво за парокотелното, а агрегатите за аварийно електрозахранване на парокотелното и кухнята са заредени. Налице са и резерви от вода, храна и медикаменти.

Около Дома за стари хора „Възраждане" районът е почистен, улица „Доростол" и прилежащите алеи са проходими. Обработени са и стълбите при двата входа с цел осигуряване на безопасен достъп. Служителите работят по утвърден график, а услугата функционира без затруднения.

Всички пътища до резидентните услуги на Центъра за психично здраве и Център „Решения" са почистени и проходими. Персоналът полага грижи за почистването и обезопасяването на районите около самите услуги. Защитеното жилище за възрастни с психични разстройства и Центърът за настаняване от семеен тип също са достъпни при зимни условия – разчистени са пространствата пред порталите, естакадите и част от вътрешните дворове. Работата на служителите протича безпроблемно.

От местната администрация напомнят, че директорите на детските градини и детските ясли носят отговорност за своевременното почистване и обезопасяване на входовете, дворните пространства и прилежащите подходи към сградите.

Почистването и обезопасяването на входовете и тротоарите пред жилищните сгради е задължение на етажната собственост, а юридическите лица и търговските обекти следва да осигурят безопасен достъп и да почистят прилежащите площи пред офисите и обектите си.

Във връзка с усложнената зимна обстановка и прогнозите за ниски температури и поледици, от Общината призовават гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване и, когато е възможно, да използват общинския обществен транспорт.